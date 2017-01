Il pm è l'amante della donna. E chiede l'arresto del marito

Cornuto e mazziato, verrebbe da dire. O almeno è questo che deve aver pensato l'uomo che si è trovato sul banco dei magistrati il pm diventato nel frattempo l'amante della moglie da cui sta cercando di separarsi.

La vicenda ha dell'incredibile e non esce da una puntata di Beautiful, ma dal Tribunale di Firenze. Secondo quanto racconto il Giorno, infatti, un pm della procura meneghina ha una storia di amore con una donna che però è anche "parte offesa" nel processo che gli è stato assegnato. Si tratta, appunto, di una denuncia presentata dalla donna nei confronti del marito che la avrebbe maltrattata durante il processo di separazione. Il fatto è che il pm, anziché alzare le mani e astenersi dal'inagare sul caso, ha persino disposto l'arresto (ai domiciliari) del marito. Il quale, ovviamente, ha presentato un esposto al tribunale di Genova per corruzione, visto che grazie ad un investigatore privato era venuto a sapere che la moglie va a letto col pm. Un bel intrigo.

Nel luglio del 2015 la donna sporge denuncia dopo le minacce di morte del marito a seguito di una litigata. Il magistrato fa il suo lavoro e interroga tutti, tra cui anche la donna. Poi chiede l'arresto per il marito, misura non concessa dal giudiche che dispone solo il non avvicinamento alla moglie. Poi il Gip fa saltare anche questa misura e allora al marito sorge il dubbio che il pm fosse in qualche modo coinvolto. Così paga un detective e scopre che per almeno quattro notti nel luglio 2016 la donna ha passato la notte a casa del pm. Da lì parte l'esposto alla procura Genova.