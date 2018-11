Vuoi vedere le luminarie natalizie? Paghi 5 euro

Luminarie sì, ma a pagamento. È quanto accade a Polignano, nota meta turistica in Puglia nel Barese. Suggestiva perché adagiata sugli scogli che finiscono a picco nel mare. Da domani per accedere alle luminarie del centro storico si dovrà pagare. È, infatti, prevista una card di cinque euro e solo con quella si potranno superare i tornelli ed accedere alla rassegna "Meraviglioso Natale" (questo il nome dell'iniziativa cittadina). Sulla scelta di creare un'area a pagamento tra luci natalizie e mercatini, ha acceso la polemica chi non trova giusto il fatto che per vedere le luminarie sia necessario pagare. Il provvedimento sarà in vigore nei fine settimana sino all'8 dicembre (giorno dell'Immacolata), e poi sino al 6 gennaio, tutti i giorni. Certo la regola non vale per i residenti a Polignano a mare e a Conversano (Comune da cui provengono gli organizzatori dell'iniziativa). Per tutti gli altri, turisti soprattutto e chi risiede in altri Comuni, c’è la... card.

"L'idea di utilizzare varchi a numero chiuso - ha spiegato al quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" il sindaco, Domenico Vitto - è stata già sperimentata a Polignano in occasione dei grossi eventi, come la gara di tuffi dalle grandi altezze e il 'Festival del Libro' ". Non mancano già le prenotazioni dall'altra parte del mondo: un gruppo di coreani che, come ha sottolineato il primo cittadino, ha già prenotato nella cittadina barese per il periodo natalizio.