La pornostar salva il Vicenza Calcio

Il Vicenza Calcio sta per fallire ma potrebbe avere un salvatore, anzi una salvatrice: la pornostar Amandha Fox, che ha dichiarato che donerà il 10% del ricavato del suo calendario alla storica società italiana di calcio. La donna, chiamata la "Venere polacca", ha così mandato una lettera al curatore fallimentare Nerio De Bortoli: "Amo i tifosi del Vicenza Calcio e voglio contribuire ad aiutarli mediante il versamento del 10% del ricavato delle vendite del mio calendario 2018 - esordisce la pornostar, molto conosciuta nel Vicentino - Alcuni tifosi del Vicenza miei fans mi hanno informato che il Tribunale di Vicenza ha dichiarato ufficialmente il fallimento della squadra di calcio della città. Questa notizia mi rattrista visto che il fallimento viene sancito esattamente 40 anni dopo il secondo posto ottenuto dal Lanerossi che nel campionato di serie A 1977-1978 finì in classifica al secondo posto, alle spalle della Juventus. Per questo ho chiesto al curatore fallimentare dover poter versare il mio modesto contributo economico finalizzato ad aiutare i meravigliosi tifosi vicentini che tengono a cuore le sorti della propria squadra". Il gesto della diva del porno apporterà sicuramente molto piacere.