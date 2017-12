Porta al bagno pubblico la bimba di sei anni: molestata da uno straniero

L'ha avvicinata mentre si dirigeva al bagno pubblico per accompagnare la bimba piccola. Le ha messo le mani addosso, l'ha palpeggiata e poi ha tentato di baciarla. Lei ha urlato e subito è accorso il custode del parco in suo aiuto. Ma è l'ennesimo caso al parco della Montagnola, la zona di Bologna in mano a spacciatori e stranieri dove è stato pestato anche l'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti.

Ad aggredire la donna è stato un uomo di colore, come scrive il Corriere, probabilmente ubriaco. La polizia è arrivata sul posto poco dopo, ma l'immigrato si era dileguato tra la gente. "Era una furia — racconta il custode del parco intervenuto in soccorso della malcapitata — Ho cercato di colpirlo ma lui mi ha messo le mani al collo, mi ha dato dei pugni e ha urlato 'Ti ammazzo'. Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono venuti ad aiutarmi. Non so cosa sarebbe potuto accadere. Ma lui ha fatto in tempo a fuggire".

Non è la prima volta, come detto, che alla Montagnola si registrano spiacevoli episodi. I due custodi sono entrambi immigrati. Arrivarono in Italia negli anni '80 dalla Tunisia e dal Marocco e al Corriere raccontano la loro frustrazione di fronte a quanto successo: "Non sono razzista — spiega Joseph, nome di fantasia — ma questo parco nell’ultimo anno e mezzo, da quando ci sono capannelli di ragazzi africani, è diventato invivibile. E mi dispiace, perché poi i luoghi comuni si sprecano nei confronti degli stranieri".