"Portala a casa, la proviamo". 12enne costretta a prostituirsi per 5 euro

Telefonate horror, in una vicenda drammtica. Fanno rabbrividire le frasi registrate dal telefono della madre che costrnge la figlia di 12 anni a prostituirsi per soli 5 euro. "Vieni, mi hai convinto... la proviamo", diceva il cliente di 70 anni convinto dalla donna 31enne ad abusare sessualmente della bimba per pochi spiccioli.

È quello che emerge dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno) guidati dal capitano Erich Fasolino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo sarebbe stato tempestato di chiamate dalla donna che cercava di convincerlo ad avere rapporti sessuali con la figlia. L'uomo prova a dirle di non avere soldi a sufficienza per pagarle, ma le insiste: "Porta 5, 10, 15 euro... Porta ciò che hai, ci divertiamo un po’". E così l'uomo avrebbe ceduto: "Vabbene, magari facciamo come la volta scorsa... Stiamo sul letto e io vi tocco". Evidenza che fa pensare ai carabinieri i tre abbiano avuto rapporti sessuali contemporaneamente.

Seguendo gli spostamenti della donna a Pontecagnano, i carabinieri hanno registrato diversi incontri tra la donna, la bimba e l'uomo a casa di quest'ultimo. Il giorno della telefonata registrata dalle intercettazioni l'uomo pare non volerne sapere di incontrarle. "Oggi no, ti ho detto che non è cosa... - ha detto - Non puoi venire ci sono i miei figli". Ma poi la avrebbe assecondata. Le telefonate avvenivano sempre dopo il rientro da scuola della piccola, costretta così a passare il pomeriggio al telefono con l'orco.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la 31 anni avrebbe avuto la prima figlia quando era ancora giovane per poi rimanere vedova. Il nuovo compagno, da cui ha avuto una bambina di 3 mesi, è in carcere. Così la donna avrebbe deciso di prostituirsi e far prostituire pure la figlia con quell'uomo di 70 anni. Quando l'uomo sembrava non essere convinto, la madre lo avrebbe anche fatto parlare al telefono con la bambina: "Mamma mi ha spiegato tutto - gli avrebbe detto una volta la piccola - non ti preoccupare".