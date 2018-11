Portofino, una voragine nella piazzetta dei vip. Deraglia treno a Santa Margherita Ligure

Un grosso buco nel cuore della piazzetta dei vip. Brutta sorpresa stamattina per gli abitanti di Portofino: nella notte il rivo Fondaco ha sfondato uno dei luoghi simbolo della cittadina ligure. Cresce la preoccupazione per il borgo, ancora isolato dopo le forti piogge dei giorni scorsi.

Il Fondaco è un corso d'acqua che scorre sotterraneo. " Durante la notte "- spiega il sindaco di Portofino, Matteo Viacava - " i temporali hanno gonfiato i torrenti tanto da alzare il livello del rivo fino a sfondare la pavimentazione della piazzetta ". L'area è stata transennata mentre i militari sono già all'opera per i lavori di sistemazione. Problemi anche all'interno del palazzo comunale dove nell'ingresso gli impiegati hanno dovuto asciugare con fogli di giornale e carta il pavimento allagato.

I disagi sono continui in Liguria, dove fino alle 18 di oggi sarà in vigore l'allerta gialla a causa delle forti piogge. Intorno alle 6 del mattino una frana ha fatto uscire dai binari un treno a poca distanza dalla stazione di Santa Margherita Ligure. Non ci sono stati feriti tra le trenta persone a bordo: tutti hanno ripreso il viaggio in autobus. Fonti delle Ferrovie hanno spiegato a Il Secolo XIX che il crollo è stato causato dal cedimento di " un muro di contenimento che delimita la linea per l’eccezionale quantitativo di acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria ".

Al momento sulla linea Genova-La Spezia si registrano ritardi fino a 60 minuti. Ma per i treni liguri è una giornata nera a causa di un secondo deragliamento. Stavolta però nessun pendolare coinvolto: nella stazione di Genova Piazza Principe è uscito dai binari un mezzo di lavoro di una ditta privata, bloccando a lungo i binari. Intorno alle 9.30, i treni in partenza dal capoluogo in direzione Ventimiglia avevano fino a 160 minuti di ritardo, quasi tre ore.