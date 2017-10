Portogruaro, in 10 aggrediscono e inseguono due richiedenti asilo

In dieci contro due: è stata una vera e propria spedizione punitiva quella in cui è incappata una coppia di richiedenti asilo africani ospitati a Portogruaro, in provincia di Venezia.

Ieri sera in viale Trieste una decina di persone sulla trentina ha aggredito due stranieri che stavano uscendo da un supermercato, forse diretti verso il centro per richiedenti asilo dove sono alloggiati.

I due sono stati prima insultati con ingiurie razziste e quindi percossi fisicamente a pugni, calci e schiaffi. Non è andata meglio a un terzo immigrato che era accorso in difesa dei compagni. Quando i tre stranieri si sono dati alla fuga correndo verso casa pare che i loro aggressori li abbiano anche inseguiti fino al giardino dell'abitazione lanciando contro di loro tubi di plastica e pezzi di legno raccolti per strada.

Il raid si è concluso solo all'apparire di altri profughi, usciti dalla struttura di accoglienza dopo aver sentito il frastuono dell'inseguimento: alla vista degli altri stranieri, gli aggressori hanno girato i tacchi e sono fuggiti a bordo delle proprie auto.

Medicati al pronto soccorso, i tre profughi aggrediti hanno riportato contusioni al volto, alle braccia e alla nuca con prognosi fino a un mese. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia cittadina.