Pose note e vestiti usati per le prime foto di Louis

Una foto da solo, un'altra in braccio alla sorellina che lo bacia teneramente sulla fronte. La famiglia reale ha pubblicato le prime foto di Louis Albert Charles, terzogenito di William e Kate.

Le due immagini (guarda) sono state scattate dalla duchessa di Cambridge il 2 maggio scorso - giorno del terzo compleanno di Charlotte - quando il terzo royal baby non aveva compiuto nemmeno 10 giorni.

Agli appassionati di royal family non saranno però sfuggiti alcuni dettagli. Innanzitutto sulla posa scelta per ritrarre i principini: si tratta infatti della stessa scelta da mamma Kate quando ha presentato al mondo proprio Charlotte. Allora sul divano c'era George con in braccio la sorellina. E in uno degli scatti era il principe a dare un bacio sulla fronte alla principessa (guarda).

Ma non solo. I vestiti usati dai bimbi nelle nuove foto non sono nuovi. Il maglioncino blu che indossa Charlotte, infatti, è lo stesso che il fratello maggiore sfoggiava nella foto ufficiale in cui la nonna, la regina Elisabetta, posava insieme a tutti i nipoti (guarda). E a guardar bene anche il golfino o la camicina di Louis sembra la stessa che indossava la sorella nella prima foto ufficiale: il colletto sembra proprio lo stesso.