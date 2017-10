Potenza, fa la pipì per strada e gli costa tre mila euro

È costata cara la pipì fatta da un giovane, tre anni fa addirittura, vicino un albero a Pignola, paese in provincia di Potenza. Oggi l'uomo è costretto a pagare una multa di 3.340 euro.

Il 24enne aveva presentato un ricorso alla prefettura di Potenza, ma lo ha perso. Multato, la sanzione è ora da pagare.

Per lui, solo un'agevolazione che sa di televendita: potrà pagarla in dieci comode rate, come si può vedere dalla foto di www.basilicata24.it.

La sera del 13 settembre del 2013 l'uomo scelse per i suoi bisogni un albero non molto lontano dalla caserma dei carabinieri del piccolo paese nel potentino. E fu subito notato.

Uno scandalo a Pignola e tanta ironia, contento lui che la prende così, da parte del giovane. Come si legge su "basilicata24.it" ha scritto su facebook:"Non ho più nemmeno la fidanzata- scrive- e quando ho ricevuto la multa mi sono dovuto sforzare per ricordare. Sì, lo so, ho la memoria molto più corta della barba. Ma voi vi ricordate tutte le volte che fate pipì?"