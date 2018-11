Prato, albanese semina il terrore. Spari nel locale: "Qui comando io"

Ha seminato il panico in un pub e all'esterno del locale. Ha preso la pistola e ha esploso sei colpi in aria. Uno dietro l'altro. Con l'unico obiettivo di far capire a tutti che "qui comando io". Siamo a Prato, in Toscana. Oggi i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale ìhanno denunciato per 'accensioni ed esplosioni pericolose' un 21enne albanese, residente in città.

Erano le una di notte quando all'interno del pub "Ex Camelot', nel quartiere di Galceti, il giovane albanese ha messo mano alla rivoltella automatica per seminare il panico all'interno del locale. Gli avventori hanno iniziato a urlare, cercando di mettersi al riparo. In molti sono usciti dal pub, sprando di trovare vie di fuga all'esterno. Ma il 21enne è uscito a sua volta e ha esploso otto colpi a salve in aria in due riprese. Poi, con fare spavaldo e compiaciuto, si è allontanato dal luogo del misfatto.

Immediata è scatata la denuncia del proprietarie del pub. Sul posto sono arrivati i carabinieri che in breve tempo sono riusciti a identificare e catturare il 21enne albanese. Sottoposto a perquisizione domiciliare, i militari gli hanno trovato in camera una pistola a salve calibro 22, fedele riproduzione di una Beretta 92/fs in uso alle forze di polizia e 24 cartucce a salve dello stesso calibro.