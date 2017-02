Prato, immigrati protestano contro chi li ospita: "La sera vogliamo uscire"

"Non vogliamo il coprifuoco" . Ieri sera una trentina di richiedenti asilo sono scesi in strada a Prato per protestare contro la struttura assistenziale di via San Vincenzo che li ospita ormai da mesi. Come spiega il Corriere fiorentino, agli immigrati è impedito di lasciare il centro da mezzanotte e di uscire prima delle 6 del mattino. Loro, invece, vogliono uscire per passare la serata in giro. "Basta farsi prendere per il culo da persone che manteniamo con vitto, alloggio, telefonini e paghette spendendo 1050 euro al mese e poi si lamentano pure, solo perché di notte non possono andare in giro" , tuona il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli.

Ieri sera, prima che la struttura di via San Vincenzo chiudesse, gli immigrati sono scesi in piazza San Domenico e per protesta hanno occupato la carreggiata creando forti problemi al traffico cittadino anche se, come hanno fatto sapere dalla Questura, non ci sono stati problemi per la sicurezza pubblica. "Gli orari di rientro e uscita dal centro accoglienza - hanno lamentato - limitano la nostra libertà" . Il sit in, però, è rientrato soltanto quando è intervenuta la polizia. A quel punto, come racconta la Nazione, i richiedenti asilo sono rientrati nella struttura.