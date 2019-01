Ventimiglia, precipita da una scogliera nella pineta degli incontri "hard"

Un francese di 58 anni è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio, dopo aver compiuto un volo di una decina di metri da una scogliera situata in zona La Mortola, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, a pochi metri dal confine di Stato. Ha riportato un trauma cranico e cervicale e lesioni a una spalla e al braccio sinistro. Il personale sanitario del 118, assieme ai vigili del fuoco del nucleo Speleo Alpino e Fluviale (Saf), lo ha stabilizzato e riportato in superficie.

A dare l’allarme è stato un amico. Cosa ci facessero due uomini in quella zona molto isolata, e soprattutto impervia, al calar del sole, è difficile stabilirlo. Vero è che quella scogliera è nota, in estate, per essere frequentata dai nudisti; mentre in tutti i periodi dell’anno - inverno compreso - viene battuta da “scambisti” e persone in cerca di avventure a “luci rosse”.

Una località rinomata, recensita su diversi portali “hard”, che tra l’altro sorge in un lembo di costa tra i più suggestivi dalla Liguria. La scogliera de La Mortola non è la prima volta che balza agli onori della cronaca per analoghi incidenti, che in passato avevano reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Il luogo, infatti, si raggiunge dalla statale Aurelia, dopo una breve camminata tra la fitta vegetazione, attraversandio la ferrovia.