Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per il compleanno del padre

È tornato nella sua Puglia il premier Giuseppe Conte. È stato visto passeggiare tra i negozi del suo paese di origine, San Giovanni Rotondo, un Comune in provincia di Foggia.

Pare sia tornato per un fine settimana in occasione del compleanno del padre che ha compiuto 88 anni.

Una visita top secret. Ma si sa, in paese le voci corrono e tutti hanno subito saputo della presenza del primo ministro. C'è chi ha colto l'occasione per scattare una foto con lui in un centro commerciale dove Conte, come un comune cittadino, si è recato probabilmente per fare compere.

Una visita informale, lontana dal cerimoniale e dall’ufficialità del protocollo. Non c'è infatti stato nessun incontro con il sindaco, Costanzo Cascavilla. Conte ha dedicato due giorni ai suoi anziani genitori, Nicola (ex segretario comunale) e Lilina. In giro con la sua scorta è tornato nei posti della sua infanzia, dove ha vissuto dopo Candela, un altro Comune sempre nel foggiano. In giro tra i vicoli e i negozi si è concesso ai saluti e ai selfie di chi è riuscito ad avvicinarsi.