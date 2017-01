Il premier Gentiloni è stato dimesso dal Gemelli

Sta bene, Paolo Gentiloni. Abbastanza da lasciare il Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato martedì scorso, per un intervento di angioplastica, e tornare immediatamente al lavoro con un Consiglio dei ministri da presiedere come primo appuntamento dopo essere stato dimesso.

Sono fonti di Palazzo Chigi a spiegare che già oggi il presidente del Consiglio tornerà ai suoi impegni istituzionali, dopo che nei giorni scorsi era stato costretto ad annullare alcuni impegni istituzionali, come l'incontro a Londra con il premier Theresa May, che avrebbe dovuto seguire la visita a Parigi, parte del "tour inaugurale" in Europa.