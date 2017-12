La preside chiama l'esorcista alle elementari: "Alunni indemoniati"

Un gioco esoterico importato dal Messico e diffuso da internet, il timore di Satana, i bambini di 9 e 11 anni e l'esorcista chiamato dalla preside per cacciare il maligno dalle aule dell'istituto. Siamo a Reggio Calabria, nella scuola primaria "Telesio", dove gli insegnanti sono stati invitati a partecipare ad un incontro con un esorcista per capire le modalità di azione di Lucifero.

Tutto inizia quando due maestre trovano alcuni bambini della loro classe seduti in cerchio a giocare a Charlie Challenge, una moda diffusa dai social in cui i ragazzi si mettono in cerchio intorno ad un pezzo di carta diviso in quattro quadranti con scritto "Sì" e "No". Il rito funziona così: prima bisogna prendere due matite e sistemarle al centro della griglia perpendicolari l'una all'altra; poi occorre invocare il fantasma di Charlie (un bimbo suicidatosi a solo 10 anni) e fargli alcune domande sul proprio futuro che abbiano come risposta "Sì" o "No". La matita, si dice, dovrebbe spostarsi verso una delle due risposte. Per molti si tratta solo di una illusione, alcuni - tra cui la preside del Telesio - sono certo che si tratti di "un gioco pericoloso che può mettere a rischio la vita di chi lo segue".