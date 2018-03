Le prime immagini di Barbara Berlusconi e il figlio Francesco Amos

Il 28 febbraio è nato Francesco Amos, il figlio di Barbara Berlusconi e del compagno Lorenzo Guerrieri.

A una settimana dal lieto evento, il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 7 marzo, le prime immagini della primogenita dell'ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario e del suo compagno Lorenzo Guerrieri con il loro secondo figlio, Francesco Amos. Francesco Amos è venuto al mondo a 15 mesi dalla nascita del fratello Leone e anche per lui, Barbara ha scelto per il parto la clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera.

Per Barbara, Francesco Amos è il quarto maschietto, dopo Alessandro di 10 anni ed Edoardo di 8, avuti da Giorgio Valaguzza. Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, invece, si tratta dell'undicesimo nipote. (Guarda la foto)