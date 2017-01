Il principe William non porta la fede nuziale al dito

Mentre Kate Middleton mostra orgolgiosa al dito la sua fede nuziale, il principe William non ce l'ha: il particolare non è passato inosservato e subito i tabloid britannici si sono chiesti il motivo di tale scelta.

Il matrimonio tra la duchessa di Cambridge e il principe William è stato seguito in ogni suo minimo dettaglio. Dai fiori alle scarpe indossate. E se nei mesi precedenti alle nozze, l'attenzione era tutto sull'anello di fidanzamento che il Principe ha regalato a Kate, ora gli occhi sono tutti puntati sulle fedi.

William, infatti, non porta la fede nunziale al dito, a differenza di sua moglie Kate. Il tabloid inglese Hello spiega perché il Principe lascia il suo anulare sinistro spoglio: a William non piace portare gioielli. Non gli piaceva prima del matrimonio e non gli piace nemmeno dopo. E di certo non ha provato a cambiare idea ora.

Il tabloid britannico precisa che la scelta di William non deve stupire perché già prima del matirmonio, fonti ufficiali della casa reale inglese avevano comunicato che il Principe non avrebbe portato la fede. D'altra parte, non è neanche l'unico a comportarsi in questo modo: in 70 anni di matrimonio neanche suo nonno, il principe Filippo, ha mai indossato la fede. E dire che invece ne hanno a disposizione di meravigliose, con l'oro proveniente dalle miniere di Clogau (nel nord-ovest dela Galles) e da cui sono state forgiate le fedi di tutte le donne reali. Da quella della Regina, della madre della Regina, di Diana Spencer a quella di Kate Middleton.