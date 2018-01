La principessa araba che non porta il velo e vuol fermare l'immigrazione

Sua Altezza Al Reem Al Tenaiji, principessa degli Emirati Arabi Uniti, ha una fondazione che dirige. Si chiama fondazione Awakening e secondo gli intenti di chi l'ha fondata cerca di aiutare le zone più povere del pianeta. Non è l'unica, certo. Ma la sua posizione è pèarticolare. Perché l'obiettivo è quello di " migliorare le condizioni locali delle comunità così che non abbiano più la necessità di migrare ".

Intervistata da Libero durante la sua permanenza a Milano per un intervento al Dreamers Day, la principessa ha parlato di islam e migranti. "I l nostro supporto - ha detto - non è legato ad aspetti religiosi e culturali. Forniamo gli strumenti e le risorse per far sorgere piccole attività, da risciò a macchine per cucire, da piccole cucine accessoriate a bestiame. Ma ci concentriamo anche sull' organizzazione di seminari e attività di formazione per imparare a gestire queste piccole attività, dal marketing al servizio al cliente alle norme di igiene da rispettare ". Per farlo, la Fondazione Awakening utilizza le risorse del luogo, così da smuovere il mercato del lavoro e far girare l'economia. Anche in questo modo la principessa intende " migliorare le condizioni locali delle comunità così che non abbiano più la necessità di migrare ".