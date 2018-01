La principessina Charlotte ha iniziato l'asilo

Cappottino rosso, forse un po' troppo serio per la sua età e abbinato con il fiocco nei capelli, sciarpa e cartella rosa. Così questa mattina (guarda le foto) la principessina Charlotte ha fatto il suo ingresso all'esclusiva Willcocks Nursery School di Londra, per iniziare l'asilo insieme ad altri 32 bambini.

Se prima era toccato a George farsi ritrarre all'inizio del suo percorso scolastico, oggi sono arrivate anche gli scatti di rito della sorellina di due anni, diffusi sui social network dal duca e dalla duchessa di Cambridge, che da mamma orgogliosa le ha scattate le fotografie all'uscita dal palazzo di Kensington.