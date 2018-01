Per propagandare lo ius soli ora usano pure l'uomo Ragno

E ora per propagandare lo ius soli scende in campo pure l'Uomo Ragno. Esatto. È partito in questi giorni il tuor di città in città dell'attivista Mauro Merlino in favore dell'approvazione della legge sulla cittadinanza facile arenata in Parlamento.

L'attivista sono anni che, sempre nei panni del supereroe, gira l'Italia per sensibilizzare le persone su temi a lui cari. Ora, dopo la disoccupazione e i terremotati, si è schierato al fianco dei bambini nati in Italia da genitori stranieri (o arrivati nel Belpaese da piccoli). Oggi, secondo quanto riporta il Corriere Cesenate, Merlino sarà a Cesena. Ma il suo passaggio è già stato registrato a Ferrara e Pistoia, e notizie sull'iniziativa sono state pubblicate anche a Udine.