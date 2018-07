Proposta di matrimonio al concerto di Jovanotti. Il cantante: "Sono commosso"

"Stavo in fila con I disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te". Jovanotti sta cantando la romantica "A te" durante il concerto del tre luglio al Forum di Assago quando, tra la folla, Luigi si inginocchia davanti ad Amelia. Lui tira fuori un anello e le chiede di sposarlo. I due ragazzi hanno poi mandato il video al cantante. Jovanotti lo ha condiviso sul suo profilo Instagram con tanto di commento: "Mi fate commuovere ragazzi! Grazie per avermi mandato il video. Vi auguro una bella vita piena di amore e di tutto quello che desiderate", ha scritto sotto il filmato, poi diventato virale.