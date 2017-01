Protesta contro Fedeli. Manifesti in tutta Roma

Il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli al centro dell'ennessima protesta. La sua faccia campeggia su dei maxi poster appesi per tutta la città di Roma. È evidente come il malumore dopo la polemica sul suo curriculum non sia stata ancora digerita.

La protesta in tutta Roma

Questa mattina la Capitale si è svegliata invasa dal volto della ministra dell'istruzione. La giornata di certo non comincia bene, ma sarà sicuramente migliore di quella della Fedeli. La sua faccia tappezza la capitale sotto forma di maxi poster. Sui cartelloni è anche presente un commento: " Per fare il professore ci vogliono: laurea, abilitazione e concorso. Per fare il ministro dell'Istruzione: terza media, amicizie e molte bugie .... ". Si tratta chiaramente di una campagna contro il successore della Giannini, ministra uscente nel Governo Renzi. (Clicca qui per la foto del cartellone)

Una protesta pittoresca che ha "colorato" Roma e che si basa sulla polemica scoppiata a poche ora dall'insediamento della Fedele il 12 dicembre nel Governo Gentiloni. La ex Vice-presidente vicario del Senato aveva mentino sul suo curriculum, in cui aveva scritto di essere laureata in Scienze Sociali. Ma la verità era un'altra: aveva solo frequentato 3 anni di scuola superiore.