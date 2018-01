Pubblica un video hard dellʼamica: pagherà 80mila euro

Un risarcimento di 80 mila euro. È quanto dovrà pagare una giovane per aver realizzato un video hard all'insaputa dei protagonisti. La ragazza ha infatti ripreso l'amica nella cabina di un lido di Molfetta mentre aveva un rapporto sessuale con il suo fidanzato e poi ha pubblicato il filmato in rete.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, per gli altri ragazzi coinvolti, a vario titolo, nella vicenda non è previsto alcun risarcimento.

I fatti

La vicenda, che oggi ha portato alla sentenza di primo grado per risarcimento danni, parte a novembre del 2006 quando i carabinieri vengono a conoscenza dell’esistenza di video a luci rosse che riprendono minori. E ne individuano i protagonisti. In pochi giorni viene riconosciuta anche l'autrice del video.

Il video