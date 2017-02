Allarme in Puglia: zone turistiche senza pronto soccorso

Chiuderà anche il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Ostuni, in provincia di Brindisi. Una delle maggiori località turistiche d'estate in Puglia.

Dopo il reparto di pneumologia è la volta dell'unità di cura più prossima ai cittadini. Questo costituisce un'emergenza nell'emergenza.

Il motivo è paradossale. Mancano gli anestesisti. Inspiegabile se si pensa che una simile esigenza avrebbe dovuto essere presa in considerazione da tempo. Ma in Puglia la sanità è da tempo terreno di scontro soprattutto per la razionalizzazione messa in atto dall'Amministrazione regionale.

La chiusura era stata già decisa. Il 31 gennaio, poi la presenza di un anestesista ha salvato il pronto soccorso che rimarrà aperto ancora un altro mese. E i turni? Basta una persona? Come si legge sulla stampa locale, la mancanza di anestesisti sta creando problemi in diversi Comuni del brindisino (Fasano, Ostuni e Francavilla Fontana).

Per l'estate, con il boom di turismo, ci sarà solo il 118. Ma le dinamiche organizzative sono ancora da capire. E la confusione regna, quindi, sovrana.