Punizione esemplare al figlio bullo: lo costringere a correre a scuola

Un video sta facendo discutere tutta l'America. Negli Stati Uniti è diventato virale un video in cui si vede un bambino correre sotto la pioggia mentre il padre lo segue con l'auto (e riprende il figlio col cellulare).

Il bimbo ha 10 anni e con lo zaino sulle spalle corre verso lo scuola di prima mattina. Fuori piove e lui si inzuppa tutto. Non lo fa per scelta, ovviamente. È stato il padre a costringerlo a questa punizione. Una punizione esemplare cheBryan Thornhill ha inflitto al figlio colpevole di essersi comportato da bullo con i suopi compagni. Il bambino era stata cacciato per alcuni giorni dallo scolabus e così il papà ha deciso di farlo correre fino a scuola in strada.

"Ciao a tutti, benvenuti a 'fareste meglio ad ascoltare vostro padre 2018", racconta l'uomo nel video (guarda). "Lasciate che vi spieghi: ho due soplendidi figli, un maschio e una femmina di 10 anni. Mio figlio è stato cacciato dallo scuolabus perché faceva il bullo e io non lo tollero. Non posso sopportarlo. Adesso quindi deve andare a scuola correndo, siamo distanti cirnca 1,5 km. Lo farà per tutta la settimana. La buona notizia è che riesce a tenere una media di 10km all'ora. Il suo comportamento questa settimana è molto migliorato e gli insegnanti lo approvano. Questo semplicemente significa fare il padre alla vecchia maniera".