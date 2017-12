Pure il re Vittorio Emanuele III rientra in Italia

Non solo la regina Elena di Savoia, la cui salma è stata fatta rientrare in Italia in gran segreto. Ora torneranno in Piemonte anche le spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia.

A rivelarlo - come riporta l'Ansa - è stato don Meo Bessone, il rettore del Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, dove già è stato portato il corpo della moglie e dove presto verrano conservate le sue spoglie. I due saranno quindi tumulati in un loculo della cappella San Bernardo. Non si sa per il momento quando quqello che fu il re d'Italia dal 1900 al 1946 - oggi sepolto ad Alessandria d'Egitto - sarà riportato in Italia.