Putin: "Non farei mai la doccia insieme a un gay"

Putin il presidente. Putin il macho. In questi giorni sono trapelate alcune anticipazioni del documentario realizzato dal regista Oliver Stone dal titolo "The Putin Interview". Il regista ha avuto la possibilità di incontrare più di una volta il presidente russo e di intervistarlo su molti aspetti della sua vita politica e privata.

Durante uno degli incontri, lo Zar - riporta Repubblica - avrebbe detto di "non avere mai giornate no perché lui non è una donna". Per poi aggiungere: "Non voglio insultare nessuno, è solo la natura delle cose, ci sono cicli naturali". Non solo. L'attenzione si è rivolta anche ai gay. Lui che più di una volta è stato accusato di essere troppo duro verso la comunità omosessuale. "Farebbe mai un bagno nelle vicinanze di un gay?", gli chiede Stone. "L'importante è non farci la doccia - risponde Putin - sai com'è...meglio non stuzzicare, sono maestro di Judo!".

Il presidente della Federazione Russa ha toccato anche il tema dei rapporti con gli Stati Uniti, tra accuse di aver influenzato le elezioni americane e scenari di guerra mai del tutto archiviati. "Non penso che qualcuno si salverebbe da un conflitto tra gli Stati Uniti e la Russia", ha detto lo zar. E quando gli viene chiesto se è possibile uno scongelamento dei rapporti con Washington, risponde: "C'è sempre speranza. Fino a che non siamo pronti a portarci al cimitero e seppellirci"."

Te Putin Interview andrà in onda negli Stati Uniti il 12 giugno. E già si preannuncia un proddotto esplosivo.