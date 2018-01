Quando la coppia è unita (anche sul lavoro)

Oggi molti pensano che la coppia abbia bisogno di distanza e di diversità. Secondo costoro due persone che stanno sempre insieme, in casa, sul lavoro, in vacanza, finiscono per dirsi le stesse cose e, quindi, per non offrire all'altro nulla di nuovo. È perciò meglio che facciano lavori separati, in luoghi diversi cosi si arricchiscono con altre esperienze. E, quando si incontrano, ciascuno avrà qualcosa di stimolante da raccontare.

Ma è giusta questa tesi, è sostenibile? Io penso sia vero proprio il contrario. Che gli innamorati debbano stare il più possibile insieme a casa, sul lavoro, in vacanza. Affrontare la vita come un'avventura, fianco a fianco, con i suoi problemi, le sue difficoltà, le sue lotte. Due persone che hanno esperienze con gente diversa, in ambienti diversi, con problemi diversi hanno sì tante cose nuove da raccontarsi però non se le raccontano. Le cose che ci appassionano sono quelle che riguardano entrambi. La vita professionale, i problemi, il rischio affrontato insieme è eccitante, unisce. Lo vediamo nell'artigianato, nelle piccole imprese, nella libera professione dove i membri della coppia possono costruire insieme il futuro. Molte aziende d'eccellenza sono nate proprio dalla coppia e dalla famiglia.

Purtroppo l'organizzazione moderna del lavoro, soprattutto quella delle grandi imprese o del settore pubblico, sembra fatta apposta per dividere la coppia. Vuole l'individuo isolato, libero di spostarsi, senza figli. Anche in campi come la ricerca scientifica in università la coppia viene avversata per paura di favoritismi, dimenticando che molte famose scoperte sono nate proprio dal lavoro di coppia come nel caso di Marie e Pierre Curie, di Graham Bell e sua moglie Mabel. E le esigenze di lavoro e di carriera spesso finiscono per dividere le giovani coppie nel periodo in cui stanno vivendo il loro primo grande amore. Dovendo fare stage o lavori all'estero restano lontani troppo a lungo e talvolta si lasciano liberi. Quelli profondamente innamorati dovrebbero invece restare in continuo rapporto amoroso anche a distanza e, in seguito, cercare con astuzia occasioni di studio e di lavoro tali da poter abitare a lungo insieme. Il primo grande amore è un oggetto prezioso da conservare con cura.