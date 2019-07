"Ma quando muori?". Così gli assistenti pestavano gli anziani della casa di riposo

Schiaffi in faccia, insulti, minacce e docce con acqua ghiacciata nel cuore della notte. Cinque assistenti sanitari di una casa di riposo a Besana in Brianza, provincia di Monza, sono stati denunciati a piede libero per aver picchiato e umiliato gli anziani ospiti della struttura.

«Fai schifo», «ma quando muori?», «Adesso qui ci vorrebbe un'insulina fatta bene...» sono alcune delle frasi riportate da il Giorno, con cui sono stati insultati e minacciati i degenti, registrate dagli investigatori nelle intercettazioni ambientali e dalle immagini raccolte grazie alle microspie piazzate negli ambienti. Le indagini dei carabinieri sono partite da una segnalazione degli stessi dirigenti dell'istituto e riguardano il periodo che va dall'agosto dell'anno scorso fino a marzo 2019.

Gli anziani sopraffatti dalle angherie erano sei di età compresa tra gli 81 e i 99 anni e alcuni presentavono difficoltà motorie e disabilità. I cinque dipendenti, quattro donne e un uomo, ausiliari socio-assistenziali sono accusati di maltrattamenti e percosse continuate e aggravate.