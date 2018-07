Quattordicesima sulla pensione: cosa fare se non arriva

Per 3,5 milioni di pensionati l'assegno della pensione di luglio è stato abbastanza pesante. Di fatto la somma "extra" della quattordicesima che è arrivata nel rateo di luglio è stata accreditata a tutti quei pensionati che hanno almeno 64 anni e un reddito complessiovo fino a 2 volte il trattamento minimo previdenziale. La cifra extra che è stata accreditata con il rateo di luglio va da 336 euro a 655 euro.

Ma cosa fare se manca all'appello sull'assegno la quattordicesima? Il pensionato può fare una richiesta e quindi richiedere che venga accertata la sua posizione per chiarire i termini in cui può ricevere l'assegno. Come sottolinea il leagale Celeste Collovati, che da anni segue i ricorsi sul fronte previdenziale, "può scattare un ricorso per ottenere la quattordicesima che manca all'appello. Va sottolineato che errori di questo tipo sono abbastanaza rari, ma l'Inps una volta esaminato il ricorso spesso accredita la cifra mancante". Bisogna controllare in modo attento il cedolino e verificare i requisiti per accedere alla cifra "extra". Infine va sottolineato, come ricorda la Spi Cgil, che il numero più elevato di quattordicesime è stato accreditato in Lombardia con 470mila assegni, in Sicilia con 327mila assegni, in Campania con 313mila assegni e infine in Veneto con circa 300mila assegni.