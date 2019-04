Quei giudici innocenti di nome ma non di fatto

L'omicidio di Stefano Leo, il giovane torinese ucciso per invidia (o per scambio di persona) dal marocchino Said Mechaquat poteva essere evitato se solo la giustizia funzionasse almeno un minimo. L'assassino infatti non avrebbe dovuto essere a piede libero ma da almeno un anno in una patria galera per una sentenza definitiva precedente. Non lo era per un errore burocratico degli uffici del tribunale di Torino, il cui capo ieri si è scusato con i famigliari della vittima: «Cose che purtroppo succedono - ha detto Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte di appello - non è colpa nostra ma della carenza di personale».

Va bene che di cognome questo magistrato fa «Innocenti», ma questa sbrigativa autoassoluzione appare fuori luogo. Se l'errore di un ufficio provoca direttamente o indirettamente un reato - in questo caso un omicidio - è incredibile che nessuno sia chiamato a risponderne penalmente. E infatti non con se stessi ma con gli altri i magistrati sono inflessibili e severi. Mauro Moretti, uno dei migliori manager italiani e non solo (è stato l'inventore dell'alta velocità che ha rimesso in piedi le Ferrovie e il Paese) è stato condannato a sedici anni di galera perché da amministratore delegato delle Ferrovie avrebbe dovuto sapere che il bullone di un carro merci tedesco era difettoso (parliamo del deragliamento alla stazione di Viareggio che provocò una strage nel 2009); così come i dirigenti della ThyssenKrupp sono in galera (i due tedeschi stanno per andarci) perché non sapevano che gli estintori della fabbrica di Torino erano scarichi (rogo del 2007, sette morti).

Immaginiamo che i Benetton e i loro alti dirigenti al processo per il crollo del ponte di Genova si difendessero come fa il magistrato di Torino: «Scusateci tanto ma non è colpa nostra, con l'organico che abbiamo non possiamo stare appresso a tutti i ponti che abbiamo in carico. Sono cose che capitano». Sono certo che verrebbero arrestati sul posto per oltraggio alla corte e al comune sentire.

Se i magistrati non fossero la casta che sono, il dottor Edoardo Barelli Innocenti andrebbe rimosso su due piedi e con lui la catena di comando che con la sua negligenza ha permesso a un condannato in via definitiva di stare a piede libero e uccidere.

Se non è concorso in omicidio certamente parliamo di associazione di incapaci, colpa non meno grave della prima per chi dovrebbe decidere tra il bene e il male.