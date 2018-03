"Qui non si fanno pratiche per reddito di cittadinanza": l'avviso in Caf di Palermo

La proposta del reddito di cittadinanza - lanciata dal Movimento 5 Stelle - sta creando non pochi problemi ai centri di assistenza fiscale. Come dimostrato dal caso di Giovinazzo, Comune in provincia di Bari, in cui i Caf sono stati assaltati da telefonate di disoccupati: "Dateci il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza".

La protesta

Non un caso isolato. Come denucia il sindacalista di Asia, Alternativa sindacale autonoma, Toto Barone, a Palermo sono stati costretti a prendere carta e penna e scrive a chiare lettere, in italiano e addirittura in lingua araba che " in questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza ".