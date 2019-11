Tragedia nel Torinese, 18enne muore infilzata scavalcando il cancello di casa

È morta infilzata sul cancello di casa. Così, una ragazza di 18enne, del Torinese, ha perso la vita mentre provava a scavalcare la recinzione metallica delimitante la propria abitazione.

Una tragedia avvenuta appena all'alba di questa mattina, 3 novembre. Il drammatico episodio si è consumato a Loranzè, comune di circa 1000 abitanti alle porte di Torino. Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, sembrerebbe che la giovane studentessa stesse rientrando da una serata in discoteca quando, per non svegliare la sorella con cui conviveva, avrebbe tentato di scalvare il cancello di casa. Ma, a quanto pare, sarebbe stata trafitta al collo dalle estremità acuminate della struttura metallica. In modo fatale.

A darne l'allarme, è stata propria sua sorella che, al risveglio, ha notato la 18enne esamine sull'inferriata. Nonostante l'arrivo tempestivo del 118, per la ragazza non v'è stato nulla da fare e il medico dei soccorsi non ha potuto far altro che accertarne il decesso.

Date le circostanze anomale della morte, si è ritenuto necessario l'intervento dei carabinieri al fine di definire la dinamica esatta della vicenda ed escludere eventuali altre ipotesi. I militari dell'Arma, in rapporto di stretta collaborazione col medico legale, starebbero effettuando già tutti i rilievi e accertamenti del caso. L'ipotesi, al momento, è che la giovane sia rimasta impigliata al cancello per il colletto del maglioncino restandone fatalmente trafitta.