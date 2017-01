"Il ragazzino è troppo effeminato". E il giudice lo allontana dalla madre

"Tende in tutti i modi ad affermare che è diverso e ostenta atteggiamenti effeminati in modo provocatorio" . Sono queste le ragioni che hanno spinto il tribunale dei minori ad allontanare un ragazzino dalle cure della madre. Il caso, riportato oggi da Repubblica, ha sollevato un'accesa polemica nella provincia di Padova dove il tredicenne vive.

La relazione dei Servizi sociali parla di atteggiamento "ambiguo". "Il suo mondo affettivo - spiegano gli esperti - risulta legato quasi esclusivamente a figure femminili e la relazione con la madre appare connotata da aspetti di dipendenza, soprattutto riferendosi a relazioni diadiche con conseguente difficoltà di identificazione sessuale" . In più di un'occasione, racconta Repubblica, il ragazzino si era presentato a scuola con gli occhi truccati, lo smalto sulle unghie e i brillantini sul viso. Situazioni che allertato gli insegnanti e i servizi sociali e che hanno portato il giudice di allontarlo dal nucleo familiare. Inutile la difesa della madre: "Si trattava di una festa di Halloween..." .