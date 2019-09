Ragazzo di 27 anni travolto da un tir in una piazzola di sosta sulla A12

Un ragazzo fiorentino di 27 anni è morto travolto da un tir in autostrada.

Si chiama Lorenzo Lunghi il ragazzo che, questa mattina, è stato investito sulla corsia nord dell'A12 Genova-Rosignano, tra Carrara e Sarzana. Il ventisettenne, collaboratore in una ditta toscana di servizio catering, è stato travolto da un'autocisterna adibita al trasporto di olii alimentari.

Lorenzo, insieme ad alti colleghi, era diretto verso Fivizzano (Massa-Carrara) per l'allestimento di un banchetto. Il gruppo aveva fatto sosta in una piazzola per riparare uno pneumatico forato del furgoncino a bordo di cui viaggiavano quando, all'improvviso, un tir è uscito di strada ed ha travolto la compagnia. Il sordo boato prodotto dall'impatto tra le vetture, ha messo subito in allerta gli altri viaggiatori dell'A12 mandando completamente in tilt il traffico autostradale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, giunti in loco con ben cinque ambulanze e l'elisoccorso Pegaso, per il giovane non vi è stato nulla da fare. Lorenzo è morto su colpo.

Nello scontro fatale sono rimaste ferite altre otto persone, delle quali, cinque viaggiavano con la vittima. Una donna di 54 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Altre quattro persone, di età compresa tra i 21 e i 55 anni, sono state portate all'ospedale Noa di Massa. Restano ancora da chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Intanto, la società Pinodragons basket, società con cui il ventisettenne collaborava nell'ambito del campionato di serie B come allenatore, ha espresso un messaggio di cordoglio alla famiglia mediante un post pubblicato su Facebook. "Era uno di famiglia per noi – recita il testo dello scritto – è un dolore grandissimo. Siamo vicini a tutta la sua famiglia che stringiamo in un grande e caloroso abbraccio".