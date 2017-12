La Raggi non sa la storia: "La monarchia è nel passato della Repubblica"

Nei giorni di polemica per la morte dell'albero di Natale "Spelacchio", morto pochi giorni dopo l'arrivo in Piazza Venezia, il sindaco di Roma Virginia Raggi si fa notare per un'altra gaffe, questa volta dal sapore storico.

Intervenendo su Twitter per esprimere la propria contrarietà alla traslazione della salma di Re Vittorio Emanuele III al Pantheon, la prima cittadina della Capitale ha dimostrato di non avere le idee chiarissime sulla storia d'Italia.

Per argomentare la propria opposizione al rientro del Savoia, la Raggi ha twittato: "Fortunatamente la monarchia fa parte del passato di questa Repubblica". Un errore storico marchiano, perché com'è noto il passaggio dalla monarchia alla repubblica fu sancito in un momento storico ben preciso, il referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

Prima di quel voto e delle ratifiche ad esso connesse c'era la monarchia; poi la repubblica.