Ragusa, annuncio di lavoro choc: "Cercasi commessa single"

"No sposate o conviventi", è questo uno dei requisiti richiesti per lavorare come commessa in un negozio di caramelle di Ragusa.

Un negozio di dolciumi di un centro commerciale di Ragusa (Sicilia) sta cercando una commessa da inserire nel proprio organico. Nell'annuncio di lavoro c'è però qualcosa di a dir poco discutibile. Come ha scovato Ragusa News, i requisiti richiesti sono "età max 30 anni, residente a Ragusa (astenersi paesi limitrofi), serietà, no sposate, né conviventi, con seria volontà di lavorare".