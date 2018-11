La rapina finisce male. A Napoli due immigrati accoltellano un 19enne

Una rapina finita male. Un 19enne è stato accoltellato mentre si trovava a passeggiare per le vie di Napoli. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un motorino su cui viaggiavano due immigrati nordafricani.

L'obiettivo degli scippatori era il cellulare del 19enne. Intono all'una di notte i due avrebbero affiancato il ragazzo chiedendo il cellulare. Ma la vittima si è rifiutata di consegnare il suo smartphone ai due malviventi. Da qui è scattata la reazione dei rapinatori che con un coltello hanno colpito il 19enne. Poi la fuga nel cuore della notte per le vie del capoluogo partenopeo. La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale San Gioavnni Bosco. Il ragazzo ha riportato quattro ferite da arma da taglio alla coscia sinistra. Le ferite sono guaribili in otto giorni. Ma l'episodio ha nuovamente acceso i fari sulla criminalità a Napoli. La sera in alcuni quartieri è di fatto impossibile uscire la sera per il timore di essere aggrediti o scippati. Adesso le forze dell'ordine indagano sull'aggressione.