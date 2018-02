Rapinatori armati prendono in ostaggio tre ragazzine

Incubo a domicilio: i rapinatori fanno irruzione in casa, sequestrano tre ragazzine e feriscono una donna. Poi, arraffato quanto hanno potuto, si sono dati alla fuga. È accaduto nel beneventano, a Frasso Telesino.

È stata una notte di terrore quella che, invece, avrebbe dovuto essere una serata tranquilla, in casa, tra giovani amiche. I banditi sono entrati in casa mentre lì c’era solo la figlia del proprietario, un medico della zona. La hanno bloccata con delle fascette da elettricista. Poi sono arrivate le altre due ragazze, di vent’anni, che s’erano allontanate per andare a comprare una pizza. I malviventi hanno bloccato e sequestrato anche loro.

Intanto, intorno alle 23, il padre di una delle due ragazze è andato lì per prendere la figlia e riportarla a casa. Anche lui, però, è finito nelle mani della gang. Insieme a lui, ad attenderlo in macchina, c’era la moglie. La signora, insospettita dall’assenza troppo lunga del marito, ha abbandonato l’autovettura per andare a vedere cosa stesse accadendo. S’è trovata di fronte ai banditi. Uno di loro l’ha colpita violentemente con il calcio della sua pistola. Poi, come riporta Repubblica di Napoli, sono scappati, portando via con sé quello che sono riusciti a depredare nell’abitazione del piccolo centro sannita. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Nel frattempo, in Campania, continua l’ondata di furti nelle abitazioni all’immediato sud di Salerno. Nella prima serata di ieri, a Bellizzi, due abitazioni, distanti tra loco poco meno di venti metri, sono state depredate da un gruppo di ladri che in poco meno di un’ora ha fatto razzia di gioielli, soldi e persino vestiti. Sui fatti indagano i carabinieri.