Regali e "lista di viaggio": la festa del giudice imbarazza Rovigo

Nei corridoi del palazzo di giustizia di Rovigo non si parla d'altro che di una festa memorabile e della "lista di viaggio" in favore della festeggiata.

Al party in discoteca per i 64 anni del giudice della sezione civile, Alessandra Paulatti, ha partecipato tutta la Rovigo che conta: magistrati, avvocati, notai, consulenti del tribunale. Alcuni di loro hanno portato un dono alla festeggiata, altri invece hanno partecipato a un sorta di "lista di nozze", per un viaggio in una meta paradisiaca. Ed è soprattutto l'insolito regalo a creare imbarazzo in Tribunale, visto che il dono consisteva in un contributo in denaro.

Come ricorda il Corriere, il magistrato è noto per i suoi comportamenti anticonvenzionali. Nel palazzo di giustizia nessuno vuole ammettere di aver partecipato alla sottoscrizione per il viaggio: questo potrebbe essere equivocato con il tentativo di ammorbidire il carattere del giudice.

Il caso Nalin

Intanto, il Tribunale veneto è ancora sotto choc per il caso di Davide Nalin, il collaboratore e giovane magistrato in servizio a Rovigo indagato per stalking nei confronti della giovane borsista della Scuola di Bellomo. Secondo alcuni ospiti anche lui era nella lista degli invitati, ma non avrebbe partecipato proprio perché in piena bufera giudiziaria.