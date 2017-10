Il regalo degli operai per gli 80 anni di Giovanni Rana

Con una Renault grigia creò il suo impero. Ben 54anni fa, quando l'azienda che ora produce 14 miliardi di tortellini all'anno era ancora solo il sogno nel cassetto di un giovane imprenditore, Giovanni Rana girava per Verona consegnando tortellini con la Renault. Oggi che il cavaliere compie 80 anni e il suo sogno si è trasformato in una realtà da 600 milioni l'anno di fatturato, il figli Gian Luca e i dipendenti hanno ben pensato di regalargli un'auto identica a quella che l'ha aiutato a diventare l'uomo di successo che è oggi. Targata rigorosamente VR, come Verona.

"Abito ancora nella casa che c' è dentro alla fabbrica. I rumori della produzione non mi disturbano. Anzi. Sono musica. Non riesco a dormire se non ascolto quelle note di sottofondo", ha detto Rana all'Arena di Verona. Prima ancora di girare sulla Renault era solito montare una cassetta piena di tortellini sulla moto Guzzi "che pagai 18mila lire".

Ne sono passati di anni. L'Italia è cambiata. Giovanni Rana anche. E pure la sua azienda è cresciuta a dismisura, trasformandosi in un impero dei tortellini. Tutto nacque dal panificio di famiglia. Invece di continuare la tradizione di famiglia, Govanni (uno dei tre figli della famiglia) decise di svoltare e di trasformare i grissini in tortellini. Fu la scelta giusta. L'azienda è diventata un enorme polo alimentare, che in molti hanno cercato di acquistare e pure di quotare in borsa.