Violentava e maltrattava la compagna: arrestato

Ancora violenza di genere e una donna vittima dentro una storia di enorme dolore.

Protagonista, in negativo, un uomo accusato di violenza sessuale, consumata e tentata, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni plurime aggravate. Si tratta di un 35enne originario di Palmi, un Comune in provincia di Reggio Calabria. I pesanti capi d'imputazione - che ancora una volta fanno emergere in cronaca la gravità, come dicevamo, della violenza di genere - hanno portato al suo arrestato. A far scattare le manette ai suoi polsi sono stati gli agenti del commissariato calabrese.

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, la compagna dell'uomo che ha trovato il coraggio di raccontare le violenze subite, un coraggio figlio di una scelta quasi mai facile. Così è stato possibile mettere fine ad un incubo che durava da troppo tempo. Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato emesso dal gip presso il tribunale di Palmi al termine degli accertamenti condotti dalla polizia, il cui lavoro è stato coordinato dalla procura calabrese. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Arghillà a Reggio Calabria.