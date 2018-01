Reggio Emilia, marocchino picchia passante e aggredisce carabinieri

Attimi di terrore a Reggio Emilia, dove un nordafricano di 28 anni ha picchiato con un cartello stradale un passante e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. Il marocchino è uscito da un bar di Novellara (RE) dopo che i proprietari si sono lamentati di alcuni suoi comportamenti. A quel punto l'uomo si è impossessato del cartello stradale, con un sostegno in ferro di quasi un metro, e ha colpito alla testa un passante. Poi, non soddisfatto, ha danneggiato un auto parcheggiata sul posto. Gli agenti, allertati dal bar, sono intervenuti e hanno cercato di calmare il nordafricano, che però li ha aggrediti. Il passante e uno degli agenti sono finiti così in ospedale. Per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate, resistenza al pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.