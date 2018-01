Reggio Emilia, non si presenta all'altare, lei lo cerca e lo picchia

Potrebbe essere la fine di un film tragicomico ma invece è successo davvero. A Reggio Emilia una 38enne è stata abbandonata proprio il giorno del matrimonio. "Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune per la firma delle pratiche", racconta la donna al Resto del Carlino. E a quanto pare non è nemmeno la prima volta che succede. "È la seconda promessa di matrimonio infranta in sei anni che stiamo insieme". Ma questa volta la donna non l'ha perdonato. E anzi. Ha deciso di reagire. E da subito. La siciliana si è così messa alla ricerca del quasi marito fuggito e una volta trovato gli ha dato una bella lezione. "Sono andata agguerrita, vestita tutta in nero, da Catwoman", racconta.

Il tutto è avvenuto in un centro commerciale di Reggio Emilia. La donna l'ha visto, si è avvicinata e ha iniziato a picchiarlo. "Non ci ho più visto e l’ho riempito di botte davanti a tutti". Ma non è finita qua. "Gli ho urlato di darmi chiavi e soldi per pagare tutto ciò che avevo anticipato io per le nozze. Poi l’ho preso per il cappuccio e gli ho dato pugni e calci fino a farlo scappare", conclude la 38enne.