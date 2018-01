Reggio Emilia, stanca delle feci dei cani gliele getta dentro casa

Stanca degli escrementi dei cani degli inquilini nel giardinetto condominiale, la proprietaria di casa li ha raccolti uno a uno, custoditi e gettati nel loro appartamento. Teatro dell'incredibile vicenda è una palazzina di Reggio Emilia e ha deciso di chiamare la polizia.

Come riporta La Gazzetta di Reggio, tra la coppia e la proprietaria è in corso da tempo uno scontro. Da una parte la donna che non ne può più dello stato di noncuranza degli affittuari e vuole sfrattarli, e dall'altra la famiglia che continua disinteressata a lasciare i ricordini dei propri cani accanto all'ingresso. Ma la pensioanta, stanca di raccogliere gli escrementi dei due animali, ha deciso di dare una lezione ai due genitori.

La famiglia non ha però trovato la complicità delle forze dell'ordine che, arrivate sul posto, hanno constato il grave stato di degrado e sporcizia dell'appartamento e hanno così deciso di avvertire gli assistenti sociali in aiuto della bimba di 5 anni.