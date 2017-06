Regno Unito, ritirati dalla vendita alcuni prodotti della Mars: ​"Rischio salmonella"

Prodotti al cioccolato con marchi Galaxy e Maltesers Teasers distribuiti da Mars nel Regno Unito e in Irlanda sono stati ritirati oggi dalla vendita a causa della "potenziale presenza di salmonella". Lo ha reso noto la stessa Mars in un comunicato. Si tratta di cinque prodotti Galaxy o Maltesers Teasers, barrette e palline di cioccolato, la cui scadenza è 6 o 13 maggio 2018, ha precisato Mars, proprietaria dei marchi. "Nel corso dei test di routine, abbiamo intercettato la possibile presenza di salmonella negli ingredienti utilizzati per fare alcuni dei nostri prodotti Galaxy fra cui le barrette Smooth Milk Chocolate, Ministrels, Counters e Teasers" si legge nella nota.