Renzi in vacanza sulla neve: in sci in Alto Adige

Matteo Renzi si gode il primo Natale da privato cittadino da qualche anno a questa parte. Il segretario del Partito Democratico, dimessosi da presidente del Consiglio dopo la sconfitta nel referendum costituzionale del 4 dicembre scorso si gode il sole e le temperature miti di questi giorni con una bella sciata sulle piste dell'Alto Adige.

L'ex premier è stato subito pizzicato da uno scatto con le sorelle Elena ed Anna Ladeger, che si sono fatte una foto con lui e poi hanno postato l'immagine su Instagram. Renzi appare sorridente, con la tuta da sci della Nazionale olimpica, gli occhiali da sole e il casco, mentre abbraccia le due ragazze della famosa cantina Ladeger.

L'immagine è diventata virale dopo che è stata ripresa dal quotidiano tirolese Tageszeitung Online, che l'ha pubblicata di nuovo commentando: "I politici hanno bisogno di vacanze, soprattutto dopo settimane intense come quielle che ha trascorso Matteo Renzi".

Per la verità l'ex presidente del Consiglio ama da sempre le discese sulla neve: nel gennaio del 2015 aveva fatto discutere la scelta del segretario Pd di recarsi in Val d'Aosta per la settimana bianca con un Falcon 900 di Stato. L'anno dopo, memore delle polemiche, Renzi scelse di andare in montagna in auto: senz'altro una scelta più sobria.