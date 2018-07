Il reparto chiude per la festa, il primario: "Ho fatto risparmiare l'ospedale"

L'intero reparto chiuso... per festa. È l'accusa dei Verdi che ieri hanno denunciato il disservizio al Del Mare di Napoli, dove tra venerdì e sabato - proprio in coincidenza con il party in onore del neo primario Francesco Pignatelli - l'intera Chirurgia Vascolare è rimasta chiusa dopo le dimissioni di tutti i pazienti ricoverati.

"Non ho minimamente pensato di far chiudere il reparto", si difende ora in un'intervista a Repubblica il responsabile del reparto, " Si tratta solamente di una serie di coincidenze: gli infermieri hanno chiesto le ferie, cui avevano diritto. E poi c' era comunque un medico reperibile. Abbiamo cercato di ottimizzare, facendo pure risparmiare sugli straordinari ". E la festa? "Era in realtà un happening per raccogliere fondi del progetto Sanapoli, c'erano artisti e attori, tutti a titolo gratuito", assicura. Così come assicura di non sapere nulla del trasferimento di un paziente - che doveva essere operato d'urgenza - in un altro ospedale disposto proprio poche ore prima della festa. " Sì, ma io non c'entro ", spiega ora il medico, " Anzi gliela dico tutta: il mio collega che ha mandato altrove quell'ammalato, non so chi sia, lo ha fatto per danneggiarmi, per farmi questo disastro "

Ma Pignatelli rischia comunque la sospensione. Dopo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, infatti, il direttore sanitario dell'Ospedale del Mare, Giuseppe Russo, e il direttore dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, si sono attivati. Oggi dovrebbe partire quindi un'istruttoria interna che dovrebbe temporaneamente sospendere il primario in attesa di chiarire la vicenda.