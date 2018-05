Reporter palpeggiata in diretta prende a microfonate tifoso

Non si è lasciata intimidire la giornalista di Fox Sports Maria Fernanda Mora quando in diretta tv un tifoso ha iniziato a palpeggiarla. Non appena finito di parlare, la donna si è voltata verso l'uomo e ha iniziato letteralmente a prenderlo a microfonate in faccia. (GUARDA IL VIDEO) È sucesso il 26 aprile in Messico mentre il club messicano Chivas de Guadalajara stava festeggiando la vittoria sul Toronto nella Concacaf Champions League. Tra i tifosi festanti, a raccogliere le prime impressioni, c'era proprio la reporter, collegata in diretta.

[[video ]]

Il video con quanto accaduto è diventato in pochi giorni virale e, oltre a chi ha apprezzato il gesto della giornalista, c'è anche chi ha deciso di criticarlo, definendolo "esagerato". Per questo la reporter ha deciso di spiegaro quanto accaduto con un lungo post su Twitter.