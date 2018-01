Rfi: "Binario di Pioltello controllato lo scorso 11 gennaio"

Emergono nuovi particolari sulla tragedia che ha colpito il treno Cremona-Milano che è deragliato a Pioltello. L'incidente costato la vita a tre persone sarebbe stato provocato da un pezzo mancante nella copertura del binario. 23 centimetri fatali. A quanto pare, secondo quanto riferito all'Agi da una fonte qualificata, il binario su cui viaggiava il treno doveva essere sostituito. E la rotaia nuova era già pronta. Ma in questo momento sulle effettive cause dell'incidente c'è massima prudenza da parte dgeli inquirenti. Infatti solo dopo un'attenta perizia e dopo l'analisi di tutti i fattori sarà possibile accertare cosa ha provocato il terribile incidente.



E sulla polemica per quei 23 centimetri di binario scoperto è inetrvenuto Umberto Lebruto, direzione della produzione di Rfi: "Il rilievo della macchina di diagnostica che si chiama 'Diamante' è transitato sui binari dell’incidente ferroviario di Pioltello, lo scorso 11 gennaio", ha affermato ai microfoni del Gr1 Rai. E ancora: "Non ho mai visto un incidente così grave causato da una rottura così piccola, di un pezzo di 23 centimentri, però bisogna indagare a fondo: il cedimento di quella rotaia, potrebbe essere la causa, come l’effetto, dell’incidente. Al momento - prosegue collegandosi telefonicamente col Gr - il cantiere è ancora sotto sequestro, non ci hanno fatto entrare ancora, siamo qui in attesa e c’è anche un treno diagnostica che circola su tutti i binari, pari e dispari, su tutte le direzioni". Infine parla degli investimenti sul fronte sicurezza: "Cinque anni fa, nel 2012, per sicurezza dell’esercizio ferroviario spendevamo un miliardo di euro l’anno su tutta la rete, nel 2017 questa spesa è stata di un miliardo e settecento milioni di euro: l’abbiamo aumentata del 70 per cento".